De Amerikaanse regering onder leiding van president Joe Biden start deze week met het herenigen van migrantenfamilies die onder zijn voorganger Donald Trump werden gescheiden. Dat heeft Alejandro Mayorkas, de Amerikaanse minister van Binnenlandse Veiligheid, zondag aangekondigd.

'Vandaag is slechts het begin. We zijn de eerste groep families aan het herenigen. Vele anderen zullen volgen', schreef Mayorkas in de persmededeling.

Amerikaans president Biden had bij zijn aantreden beloofd een meer humaan migratiebeleid te voeren dan het 'zero tolerance'-beleid dat onder Trump van kracht was. Iedereen die het Amerikaanse grondgebied illegaal betrad, werd toen strafrechtelijk vervolgd. Met als resultaat dat ouders werden vastgehouden, gescheiden werden van hun kinderen en velen elkaar nadien nooit meer terugzagen.

De Verenigde Staten hebben momenteel af te rekenen met de grootste toestroom van migranten aan de zuidelijke grens in vijftien jaar tijd. De republikeinen beschuldigen de president ervan een oproep te hebben gelanceerd door de migratiestrategie te versoepelen. (Belga)

