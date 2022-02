Een Amerikaanse rechter heeft de klacht van de voormalige Amerikaanse vicepresidentskandidaat Sarah Palin tegen de krant The New York Times verworpen. De Republikeinse Palin verweet het dagblad smaad. De krant had haar in verband gebracht met een dodelijke schietpartij, waarbij een toppolitica van de Democraten ernstig gewond raakte.

Een opiniestuk in The New York Times in 2017 hintte op een link tussen Palin en de schietpartij in 2011, waarbij zes doden vielen. Op een pamflet van een actiegroep die campagne voerde voor Palin werden Democratische congresleden met een schietschijf afgebeeld. Het artikel suggereert dat het pamflet de dader van de schietpartij mogelijk heeft geïnspireerd tot zijn daden.

De krant had na publicatie van het artikel al afstand genomen van die stelling, maar Palin nam geen genoegen met deze uitleg en zette de zaak tegen de krant door. Ze streed in 2008 samen met presidentskandidaat John McCain, die verloor van de Democraat Barack Obama

