Een Amerikaanse rechter heeft geweigerd om een akkoord van twee miljard dollar goed te keuren dat Bayer had gesloten over toekomstige rechtszaken tegen het onkruidbestrijdingsmiddel Roundup.

Volgens de rechter is de geplande regeling 'duidelijk niet billijk' voor een aantal klagers. Bayer is in de Verenigde Staten geconfronteerd met tienduizenden klachten tegen Roundup, het onkruidbestrijdingsmiddel dat het chemieconcern in 2018 overkocht van Monsanto. Burgers stapten er naar de rechter met de claim dat ze kanker gekregen hebben door het onkruidbestrijdingsmiddel, een product op basis van de stof glyfosaat.

In juni vorig jaar werd er een akkoord bereikt om zowat 125.000 klachten in de VS te schikken. Maar het gerecht verwierp dat akkoord gedeeltelijk, vooral omdat het voorbehoud had bij de regeling voor toekomstige rechtszaken.

In februari bereikten Bayer en een reeks advocaten een nieuwe overeenkomst wat dat toekomstige luik betreft. Bayer zou 'tot 2 miljard dollar' (ruim 1,6 miljard euro) opzijzetten om toekomstige rechtszaken te schikken. Mensen die in de toekomst non-hodgkinlymfoom (een lymfeklierkanker) ontwikkelen, zouden tot 200.000 dollar schadevergoeding kunnen krijgen.

Akoord gunstig voor Bayer

Volgens rechter Vince Chhabria is het akkoord gunstig voor Bayer, omdat het de toekomstige juridische risico's voor het bedrijf beperkt. De rechter is van mening dat de deal de belangen niet voldoende beschermt van mensen die Roundup gebruikten voor februari 2021 en nog niet gediagnosticeerd zijn met non-hodgkinlymfoom.

'Door de beslissing van de rechtbank wordt de deur gesloten voor een nationale oplossing voor potentiële toekomstige vervolgingen, wat het meest efficiënte mechanisme zou zijn geweest voor iedereen', reageerde Bayer.

Het chemieconcern kondigde ook een vijfpuntenplan aan om toekomstige claims aan te pakken. Zo zal Bayer de toekomst van producten op basis van glyfosaat voor consumenten in de Verenigde Staten herbekijken.

Er komt ook een website waarop wetenschappelijke studies over Roundup zullen worden gepubliceerd en Bayer wil een panel oprichten van onafhankelijke expers om toekomstige problemen op te lossen. Bayer zal ook de toekomst van producten op basis van glyfosaat in de Verenigde Staten herbekijken.

