Voor de eerste keer is in de VS een wapenfabrikant aansprakelijk gesteld voor een massale schietpartij in de Verenigde Staten, melden Amerikaanse media dinsdag.

De Amerikaanse firma Remington Arms ging akkoord met de afwikkeling van de claims van de families van vijf volwassenen en vier kinderen die omkwamen bij het bloedbad op de Sandy Hook-basisschool in Newtown (Connecticut). Het gaat om in totaal 73 miljoen dollar (bijna 65 miljoen euro), maakten de advocaten van de nabestaanden bekend.

De schikking komt er meer dan zeven jaar nadat de families de fabrikant van het Bushmaster XM15-E2S halfautomatische geweer hadden aangeklaagd, aldus NBC News. De families voerden onder meer aan dat Remington nalatig was geweest door risicovolle jongeren via product placement in geweldige videospelletjes warm te maken voor een aanvalsgeweer dat alleen geschikt is voor gebruik door soldaten en wetsdienaars.

Bij het drama, op vrijdag 14 december 2012, schoot de 20-jarige Adam Lanza in 264 seconden 26 mensen dood, onder wie twintig kinderen, en daarna zichzelf. Daarvoor had hij zijn moeder om het leven gebracht. Het geldt als een van de dodelijkste schietpartijen op een Amerikaanse school.

De Amerikaanse firma Remington Arms ging akkoord met de afwikkeling van de claims van de families van vijf volwassenen en vier kinderen die omkwamen bij het bloedbad op de Sandy Hook-basisschool in Newtown (Connecticut). Het gaat om in totaal 73 miljoen dollar (bijna 65 miljoen euro), maakten de advocaten van de nabestaanden bekend. De schikking komt er meer dan zeven jaar nadat de families de fabrikant van het Bushmaster XM15-E2S halfautomatische geweer hadden aangeklaagd, aldus NBC News. De families voerden onder meer aan dat Remington nalatig was geweest door risicovolle jongeren via product placement in geweldige videospelletjes warm te maken voor een aanvalsgeweer dat alleen geschikt is voor gebruik door soldaten en wetsdienaars. Bij het drama, op vrijdag 14 december 2012, schoot de 20-jarige Adam Lanza in 264 seconden 26 mensen dood, onder wie twintig kinderen, en daarna zichzelf. Daarvoor had hij zijn moeder om het leven gebracht. Het geldt als een van de dodelijkste schietpartijen op een Amerikaanse school.