Amerikaanse president Trump zet nieuwe jaar in met tirades op Twitter

Volledig in hoofdletters en dus in cybertaal schreeuwend, luidde het in een eerste tweet 'Gelukkig nieuwjaar iedereen, ook de haters en de Fake News Media! 2019 zal een fantastisch jaar worden voor hen die niet lijden aan het Trump storingssyndroom. Kalmeer gewoon en geniet van de reis. Er zijn geweldige dingen aan het gebeuren voor ons land!'.

HAPPY NEW YEAR TO EVERYONE, INCLUDING THE HATERS AND THE FAKE NEWS MEDIA! 2019 WILL BE A FANTASTIC YEAR FOR THOSE NOT SUFFERING FROM TRUMP DERANGEMENT SYNDROME. JUST CALM DOWN AND ENJOY THE RIDE, GREAT THINGS ARE HAPPENING FOR OUR COUNTRY!