Amerikaanse president Trump benoemt William Barr tot minister van Justitie

'Een geweldige man, een geweldige persoon', zo citeerde het ABC News Trump. 'Hij (Barr) was al van dag één mijn eerste keuze'. Barr was van 1991 tot 1993 minister van Justitie onder president George H.W. Bush, die vorige week is overleden. Hij volgt Jeff Sessions op die op vraag van Trump is opgestapt.

Sessions werd in november gedwongen tot ontslag, omdat Trump ontevreden was over hem. Het departement is belangrijk en krijgt veel aandacht omdat de minister van Justitie toezicht houdt op het onderzoek van speciaal aanklager Robert Mueller naar de kwestie Rusland. Mueller onderzoekt of er tijdens de presidentiële campagne van 2016 sprake was van enige heimelijke verstandhouding tussen het kamp van Trump en vertegenwoordigers van Rusland. Het onderzoek is een doorn in het oog van Trump.

In de vroege jaren negentig begeleidde Barr als procureur-generaal Robert Mueller nog in zijn werk als hoofdaanklager van de strafrechtbank voor het ministerie van Justitie, meldt ABC News. Barr was enigszins kritisch over het advies van Mueller inzake de mogelijke Russische beïnvloeding van de verkiezingen in 2016. Hij heeft altijd gezegd dat er meer redenen waren om een onderzoek in te leiden tegen voormalig minister van Buitenlandse Zaken Hillary Clinton voor haar rol bij de goedkeuring van de aankoop van Amerikaanse uraniumvoorraden door een Russisch energiebedrijf in 2010, een ingewikkelde deal die later bekend is geworden onder de naam 'Uranium One'.

Barr steunde ook de actie van president Trump om voormalig FBI-directeur James Comey te ontslaan, door in een commentaarstuk in de Washington Post te schrijven dat het staatshoofd de juiste beslissing had genomen.