Reizigers vanuit acht landen in zuidelijk Afrika mogen per 31 december opnieuw de Verenigde Staten binnen. Dat heeft de Amerikaanse president Joe Biden gezegd, één maand nadat wegens de oprukkende omikronvariant een inreisverbod voor mensen vanuit Zuid-Afrika, Botswana, Zimbabwe, Namibië, Lesotho, Swaziland, Mozambique en Malawi van kracht werd.

'De reisbeperkingen (...) ter bescherming van de volksgezondheid zijn niet langer nodig', aldus de president.

De voorbije weken is er volgens Biden aanzienlijke vooruitgang geboekt in de kennis over de nieuwe variant. Zo weten we nu dat het coronavaccin ook bij een besmetting met de omikronvariant beschermt tegen ernstige ziekte. Bovendien heeft de variant zich inmiddels over meer dan 100 landen verspreid, waaronder de Verenigde Staten.

De stap komt niet als een verrassing. Amerikaanse media hadden in het weekend al bericht over een nakende herziening van de beperkingen.

Aantal besmettingen op recordhoogte

Intussen zijn in de Verenigde Staten gisteren maar liefst 512.533 nieuwe besmettingen met het coronavirus gerapporteerd. Het ongewoon hoge aantal kan wellicht deels worden toegeschreven aan de achterstand bij de meldingen tijdens het vakantieweekend. Maar dat neemt niet weg dat het gaat om het hoogste aantal geregistreerde gevallen op één dag sinds de start van de pandemie in het land.

In totaal zijn in de VS nu al zeker 52.794.834 mensen besmet geraakt tijdens de pandemie, zo blijkt uit de meest recente gegevens van de Johns Hopkins-universiteit. De dodentol als gevolg van covid-19 staat op 818.371.

Florida rapporteerde gisteren de meeste nieuwe gevallen (71.957) - terwijl in Michigan het hoogste dodental viel te betreuren (299).

Intussen zouden zo'n 205.196.973 Amerikanen, of 61,8 procent van de in aanmerking komende bevolking, tot nu toe beide doses van een COVID-vaccin toegediend hebben gekregen. Het zetten van boosterprikken gebeurt aan een hoger tempo: meer dan 66 miljoen Amerikanen, of 32,3 procent van de in aanmerking komende bevolking, kreeg al een extra dosis.

