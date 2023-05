Amerikaanse president Joe Biden aangekomen in Japan voor G7

De Amerikaanse president Joe Biden is donderdag aangekomen in Japan, waar hij van vrijdag tot zondag zal deelnemen aan een G7-top in Hiroshima, in het westen van het land. Na afloop van de top keert Biden rechtstreeks terug naar Washington voor de onderhandelingen over het optrekken van het schuldenplafond in de Verenigde Staten.

Het presidentiële vliegtuig Air Force One landde iets na 16.00 uur (09.00 uur Belgische tijd) op de Amerikaanse militaire basis van Iwakuni, op een veertigtal kilometer van Hiroshima. De Amerikaanse president zal donderdagavond een ontmoeting hebben met de Japanse premier Fumio Kishida.

Dat Biden meteen na de top zal terugkeren naar de VS, heeft te maken met het schuldenplafond in de Verenigde Staten. Als dat niet snel opgekrikt wordt, dreigt al begin juni een mogelijke wanbetaling. De Democraten van Biden en de Republikeinen, die in het Huis van Afgevaardigden een meerderheid hebben, raken het echter niet eens over een verhoging.