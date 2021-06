Joe Biden is voor zijn eerste buitenlandse reis als Amerikaanse president vertrokken naar Europa. Hij vertrok samen met zijn vrouw Jill vanop het militaire vliegveld Andrews bij de Amerikaanse hoofdstad Washington.

Woensdagavond (plaatselijke tijd) worden de president en first lady verwacht in Groot-Brittannië, waar Biden donderdag een ontmoeting heeft met de Britse premier Boris Johnson en vanaf vrijdag de G7-top in Cornwall wil bijwonen.

België

Daarna komt Biden naar België, waar hij al zeker deelneemt aan de NAVO-top, wordt ontvangen door koning Filip en premier Alexander De Croo en deelneemt aan een EU-top.

Eindigen doet hij in Genève, waar hij de Russische president Vladimir Poetin ontmoet.

