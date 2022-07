Amerikaanse president Biden besmet met coronavirus

De Amerikaanse president, Joe Biden, is besmet met het coronavirus. De 79-jarige heeft ‘zeer milde symptomen’. Dat heeft het Witte Huis donderdag bekendgemaakt.

De Democraat is begonnen met het innemen van Paxlovid, de anticoronapil van Pfizer, en zal in isolatie gaan in het Witte Huis tot hij weer negatief test, zei de woordvoerster van het Witte Huis, Karine Jean-Pierre. Ze voegde eraan toe dat de president zijn twee boosterdosissen heeft gekregen en zijn volledige takenpakket zal blijven uitvoeren.

Het Witte Huis heeft beloofd dagelijks verslag uit te brengen over de gezondheid van Biden, de oudste president ooit in de VS. Hij werd bij een medisch onderzoek in november vorig jaar nog “robuust en fit” bevonden. De president had donderdag nog een trip naar Pennsylvania op het programma staan en één naar Florida volgende week maandag.

In de VS worden momenteel ongeveer 130.000 nieuwe gevallen van COVID-19 per dag geregistreerd, al is dat cijfer volgens experts een zware onderschatting. Ook het aantal ziekenhuisopnames neemt toe. De zeer besmettelijke subvariant BA.5 van omikron is dominant in het land en goed voor zo’n 80 procent van de gevallen.