Een Amerikaanse politieagent uit de staat Ohio is aangeklaagd en gearresteerd wegens moord na de dood van Andre Hill, een Afro-Amerikaanse man.

De agent wordt ook beschuldigd van plichtsverzuim, omdat hij de gewonde man geen hulp bood na het schietincident. Dat melden de Amerikaanse media woensdag.

Kort voor Kerstmis had een bewoner in de stad Columbus de politie gevraagd om naar een garage te komen. Toen de politie arriveerde, kwam de 47-jarige Andre Hill uit de garage en hij benaderde de agenten. Een van de agenten opende het vuur op Hill. Hij werd geraakt door vier kogels en overleed aan zijn verwondingen.

De video van de body camera van de agent werd verspreid in de Amerikaanse media. Op de video is te zien hoe slachtoffer Hill, met smartphone omhoog en andere arm niet volledig zichtbaar, werd neergeschoten, enkele seconden nadat de agenten waren gearriveerd.

De body camera werd pas na het incident door de agent geactiveerd, maar een speciale functie van de camera zorgt ervoor dat de zestig seconden voor de activatie ook altijd worden opgenomen. Daardoor kon de schietpartij worden vastgelegd.

Hill zou een gast geweest zijn van de huiseigenaar en geen misdaad hebben begaan. De agent zei achteraf dat hij dacht dat de sleutelhanger in de hand van Hill een pistool was. Er werd geen wapen op de plaats delict gevonden.

De agent werd een paar dagen na het incident ontslagen. De politie van Columbus zei dat de agent buitensporig geweld gebruikte en naliet de stervende man te helpen. De agent werd woensdag officieel aangeklaagd en gearresteerd.

