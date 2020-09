In de Verenigde Staten is een autistische jongen zwaargewond geraakt nadat hij werd neergeschoten door de politie.

Het was de moeder van het kind die de politie van Salt Lake City had gebeld omdat haar zoon een crisis doormaakte en ze hulp nodig had om hem in het ziekenhuis te laten opnemen. Ze zou aan de hulpdiensten hebben gezegd dat haar zoon omwille van zijn aandoening schreeuwde en zich opwond, maar niet gewapend was.

Toen de agenten ter plaatse kwamen zette de 13-jarige Linden Cameron het echter op een lopen. Daarop zou de politie verschillende keren op hem hebben geschoten. 'Tijdens een korte achtervolging te voet heeft een agent zijn vuurwapen gebruikt en een persoon getroffen', verklaarde politiechef Keith Horrocks tijdens een persconferentie. De jongen raakte gewond aan de schouder, darmen, blaas en enkels.

'Het is maar een klein kind, waarom hebben jullie hem niet gewoon tegen de grond geduwd', vroeg de moeder zich in tranen af aan de lokale zender KUTV. Volgens het politieverslag werd de jongen ervan verdacht 'personen met een wapen te hebben bedreigd'. Maar volgens officier Horrocks zijn er op de plaats van de feiten tot hiertoe geen sporen van wapens aangetroffen.

Het incident komt er op een moment dat in de Verenigde Staten steeds luider en harder wordt geprotesteerd tegen politiegeweld, dat met name zwarte gemeenschappen en mensen met psychische problemen hard raakt.

Politieleiding neemt ontslag in Rochester

Vorige week kwamen beelden naar buiten van een incident dat zich in maart voordeed in Rochester, in de staat New York. Daar kreeg de geesteszieke Daniel Prude een zak over zijn hoofd, nadat hij naakt en schreeuwend op straat was aangetroffen. Hij kwam om het leven door verstikking. Op videobeelden is te zien dat agenten ondertussen om de situatie stonden te lachen.

Zeven politieagenten zijn inmiddels geschorst en het hoofd van de plaatselijke politie nam dinsdag ontslag, evenals andere leidinggevenden in het departement. Het is nog altijd onduidelijk hoe het incident maandenlang onopgemerkt kon blijven. De videobeelden kwamen pas naar buiten nadat de familie van Prude een rechtszaak had aangespannen. In Rochester wordt al dagenlang hevig gedemonstreerd. Daarbij zette de politie al meermaals traangas en rubberkogels in.

