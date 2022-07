Amerikaanse parlementsleden opgepakt omdat ze manifesteerden voor abortusrechten

In de Amerikaanse hoofdstad Washington heeft de politie dinsdag zeventien parlementsleden opgepakt omdat ze manifesteerden voor abortusrechten. Dat meldt de politie.

De manifestatie vond dinsdag in Washington plaats. De politie pakte in totaal 35 mensen op, onder wie 17 congresleden. Ook het progressieve Democratische parlementslid Alexandria Ocasio-Corte werd gearresteerd. De politie pakte hen op omdat ze weigerden de straat tussen het Capitool en het Hooggerechtshof te verlaten, zegt een politiewoordvoerder op Twitter.

Een Democratisch parlementslid meldde op Twitter dat hij opgepakt was ’tijdens een actie van burgerlijke ongehoorzaamheid’. ‘Ik zal er alles aan doen om alarm te slaan over de aanslag op onze reproductieve rechten’, luidde het.

Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden stemde vorige week voor een federaal recht op abortus in de Verenigde Staten. Eind juni maakte het Hooggerechtshof het grondwettelijke recht op abortus ongedaan. Hierdoor kunnen de wetgevende lichamen van de staten of het Congres bij wet bepalen of en hoe abortus wordt toegestaan of verboden.

Momenteel is er geen federale wet en de Democraten willen dat veranderen. Ze hebben echter niet de vereiste meerderheid in de Senaat. Tot eind juni werd dit recht op abortus door een uitspraak van het Hooggerechtshof van 1973 veiliggesteld – abortussen waren in het hele land toegestaan, ten minste tot de foetus levensvatbaar was.

Die beslissing werd vernietigd door de conservatieve meerderheid van het Hof in een historische uitspraak. Het resultaat is een lappendeken van voorschriften. Abortussen zijn nu in veel staten grotendeels verboden.