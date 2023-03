Amerikaanse overheid vroeg Chinees bedrijf om TikTok te verkopen

De Amerikaanse regering heeft het Chinese bedrijf ByteDance laten weten dat als het TikTok niet verkoopt, de populaire app mogelijk zal worden verboden in de Verenigde Staten. Dat melden verschillende Amerikaanse kranten en het bedrijf bevestigde het nieuws.

De app wordt door sommige beleidsmakers in Westerse landen als een bedreiging gezien wegens banden met China. Naar aanleiding van het neerhalen van een mysterieuze Chinese ballon boven de VS is het idee om TikTok te bannen weer gaan leven.

ByteDance heeft altijd ontkend dat de Chinese overheid gegevens van TikTok-gebruikers kan raadplegen. Het bedrijf zegt dat het afstoten van TikTok bovendien niets zou veranderen op vlak van datastromen. Het zegt dat het zelf maatregelen aan het uitrollen is, zoals verificaties door derden.

TikTok telt ruim 100 miljoen gebruikers in de Verenigde Staten. In de zomer van 2020 probeerde toenmalig president Donald Trump TikTok al te verbieden of te laten overnemen door een Amerikaans bedrijf. Dat mislukte door juridische bezwaren.