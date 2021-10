De vroegere Amerikaanse president Bill Clinton is dinsdag opgenomen in een ziekenhuis in Californië, zo heeft zijn woordvoerder donderdagavond gemeld. Hij is inmiddels aan de beterende hand.

De 75-jarige Clinton werd dinsdagavond opgenomen in het University of California Irvine Medical Center met een infectie. De woordvoerder gaf geen verdere details. Het gaat alleszins niet om een besmetting met het coronavirus. 'Hij is herstellende, hij is in een goed humeur en is ongelofelijk erkentelijk tegenover de dokters, verplegers en het personeel die hem uitstekende zorgen hebben toebediend', stelt Angel Urena in een mededeling op Twitter.

De behandelende artsen verklaarden aan televisiezender CNN dat Clinton wordt behandeld voor een urineweginfectie die zich naar de bloedwegen verspreid had. 'Na twee dagen van behandeling neemt het aantal witte bloedcellen af en hij reageert goed op de antibiotica', stelden de dokters. 'We hopen dat hij gauw naar huis kan.'

Clinton was president van 1993 tot 2001. In 2004 moest Clinton een viervoudige bypass-hartoperatie ondergaan en in 2010 kreeg hij twee stents ingebracht om een slagader te openen. De huidige infectie staat los van die ingrepen en ook van Covid-19, benadrukken de artsen.

