In hoofdstad Washington DC staan ongeveer 400 soldaten van de Nationale Garde klaar om monumenten te beschermen tegen de woede van betogers. De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat hij deze week nog een besluit zal nemen waarmee mensen die het patrimonium van de VS beschadigen gestraft kunnen worden.

Bij de betogingen tegen racisme en politiegeweld die de voorbije maand in de VS werden gehouden hadden betogers het al meermaals gemunt op standbeelden van historische figuren die anno 2020 als racistisch worden gezien. Zo is maandagavond vlakbij het Witte Huis het standbeeld aangevallen van oud-president Andrew Jackson, een verdediger van de slavernij.

Soms haalden steden uit eigen beweging beelden weg. Zo haalden Richmond (Virginia), Jacksonville (Florida) en Indianapolis (Indiana) beelden weg van strijders van de Confederatie, de zuidelijke staten die zich vijf jaar lang van de VS afscheidden omdat ze de slavernij wilden behouden en wat tot een burgeroorlog leidde. In steden als Boston (Massachussets) en San Francisco (Californië) werden beelden van Christopher Columbus weggehaald. Columbus wordt door progressieve Amerikanen als twijfelachtig historisch figuur gezien, omdat zijn ontdekking van Amerika als kolonialistisch wordt gezien. Kolonisten in de VS waren verantwoordelijk voor de dood van talloze inheemse volkeren, wat door progressieve Amerikanen vaak als genocide wordt omschreven.

