Van gewelddadige extremisten in de Verenigde Staten die zich afzetten tegen de regering van de nieuwe president Joe Biden, gaat een verhoogde dreiging uit. Het Amerikaanse ministerie van Binnenlandse Veiligheid heeft daarom een waarschuwing gegeven voor een mogelijk terroristische dreiging.

Begin deze maand bestormden aanhangers van vorig president Donald Trump het parlement in Washington. Ook bij de inhuldiging van Biden twee weken geleden werd gevreesd voor rellen, maar die bleven uit. Er waren draconische veiligheidsmaatregelen getroffen.

Samenzweringstheorieën

Het ministerie van Binnenlandse Veiligheid heeft aanwijzingen dat 'ideologisch gemotiveerde extremisten' mogelijk geweld gaan plegen of daartoe oproepen. Zij zouden worden gevoed door 'desinformatie en samenzweringstheorieën'. Homeland Security beschikt momenteel echter over 'geen enkele informatie die op een specifiek, geloofwaardig complot wijst'.

Het advies is grote menigten en protesten te mijden. Amerikanen worden opgeroepen verdachte zaken te melden, ook als ze iets op internet zien. De overheidsdiensten nemen voorzorgsmaatregelen.

