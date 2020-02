De Amerikaanse minister van Justitie, William Barr, wordt op 31 maart in het Huis van Afgevaardigden verwacht. Dat melden de Democraten in de commissie Justitie op Twitter.

Barr zal zich in die commissie onder meer moeten verantwoorden voor de verlaging van een strafeis tegen Roger Stone, een vertrouweling van president Donald Trump. De president had zich op Twitter kwaad gemaakt over de te zware straf die zijn adviseur riskeert.

In een brief, gericht aan Barr, schrijven de Democraten dat ze hem onder meer willen bevragen over 'het misbruik van ons strafrecht voor politieke doeleinden'. Dat misbruik is 'gevaarlijk voor onze democratie en onaanvaardbaar voor de commissie Justitie'.

In de brief halen de Democraten drie voorbeelden aan van de voorbije week waarin Barr zijn boekje te buiten ging. Een ervan is 'de beslissing om uw eigen aanklagers te overrulen en de aanbevolen straf voor Stone te verlagen, schijnbaar op vraag van de president'. 'Deze beslissing leidde ertoe dat de vier aanklagers die de zaak behandelen zich allemaal uit protest hebben teruggetrokken'. Stone moest zich vanwege zijn rol in de Ruslandaffaire verantwoorden voor het gerecht.

In november werd Stone door een jury schuldig bevonden op zeven punten, onder meer voor liegen tegen het Congres, belemmering van de rechtsgang en het beïnvloeden van getuigen in het kader van de verkiezingscampagne van 2016.

Hij riskeert tot negen jaar cel, maar dat vond Trump 'zeer vreselijk en oneerlijk'. 'Kan deze gerechtelijke dwaling niet toestaan!', tweette hij. Kort daarop liet het ministerie weten dat het een kortere celstraf zou vragen.

