Oekraïne kan de oorlog tegen Rusland winnen als het over de juiste militaire uitrusting en juiste steun beschikt. Dat heeft de Amerikaanse minister van Defensie Lloyd Austin verklaard na afloop van een bezoek aan de Oekraïense hoofdstad Kiev.

'Het eerste wat je nodig hebt, is het geloof dat je kan winnen. En ze (de Oekraïners) zijn ervan overtuigd dat ze kunnen winnen', aldus Austin. 'Ze kunnen winnen als ze over de juiste uitrusting en de juiste steun beschikken.'

Austin had gisteren samen met de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken een bezoek gebracht aan Kiev. Ze spraken er ook met de Oekraïense president Volodymyr Zelensky. Het was de eerste keer dat er Amerikaanse leiders naar Oekraïne trokken sinds de Russische inval op 24 februari.

De Verenigde Staten hebben onlangs de leveringen van militair materieel aan Oekraïne opgevoerd. Er worden nu ook zware wapens geleverd.

'We willen Rusland zodanig verzwakken dat het niet meer in staat is om dingen te doen zoals de invasie in Oekraïne', zegt de leider van het Pentagon daarover. 'Ze hebben al veel militaire capaciteit verloren, en veel troepen. We zouden niet willen dat ze die capaciteit snel weer kunnen opbouwen.'

