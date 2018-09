Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken nodigt Noord-Koreaanse collega uit

Mike Pompeo noemde de top tussen de Noord-Koreaanse machthebber Kim Jong Un en de Zuid-Koreaanse president Moon Jae In een succes. De VS zijn bereid op basis van deze 'belangrijke' toezeggingen onmiddellijk onderhandelingen met Noord-Korea op te starten.

p de tweede dag van de top hebben de Noord-Koreaanse leider en het Zuid-Koreaanse staatshoofd verschillende akkoorden ondertekend. Kim Jong Un bekrachtige zijn principiële bereidheid tot ontwapenen, maar liet open wanneer en hoe zijn arsenaal kernbommen en raketten concreet zullen afgebouwd worden. Hij bood echter aan om zijn grootste nucleaire faciliteit in Yongbyon te sluiten indien de VS met 'passende maatregelen' over de brug komen.

Pompeo onderstreepte dat de VS voor een snelle denuclearisatie zijn, die tegen januari 2021 voltooid zou moeten zijn, net zoals de Noord-Koreaanse machthebber heeft beloofd. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken verklaarde voorts dat naast een vergadering in New York de Amerikaanse regering Noord-Koreaanse vertegenwoordigers heeft uitgenodigd voor gesprekken met speciaal gezant Stephen Biegun in Wenen.