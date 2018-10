Amerikaanse minister ontmoet Saoedische kroonprins

De twee ontmoetten elkaar in de Saoedische hoofdstad Riyad. Dat gebeurde aan de vooravond van een economisch forum, waarvoor al een pak deelnemers afzegden.

Het Saoedische staatspersagentschap SPA maakte melding van de ontmoeting tussen Mnuchin en Bin Salman. Enkele dagen geleden liet de Amerikaanse financiënminister nog verstaan dat hij niet zou deelnemen aan het forum, wegens de affaire-Khashoggi.

Over de inhoud van de gesprekken, die achter gesloten deuren plaatsvonden, raakte niets bekend. Volgens het Saoedische persagentschap hebben de twee 'het belang van het strategische partnerschap tussen Saoedi-Arabië en de Verenigde Staten onderlijnd.' De VS gaven geen commentaar.

Het economisch forum, 'Future Investment Initiative (FII)', loopt van dinsdag tot donderdag. De bedoeling was om Saoedi-Arabië aan te prijzen als interessante locatie om te investeren. Het land, dat nu nog sterk afhankelijk is van de olie-export, wil zijn economie diversifiëren. Maar door de moord op Khashoggi, en de onduidelijke rol die het regime daarbij speelde, zegden al heel wat hooggeplaatste deelnemers af.

Op dinsdag komt er mogelijk meer duidelijkheid over wat er zich begin oktober precies heeft afgespeeld in het Saoedische consulaat. De Turkse president Recep Tayyip Erdogan beloofde details te zullen bekendmaken. De Turkse politie beweerde eerder over opnames van de foltering en moord te beschikken. Volgens The Washington Post is het hoofd van de CIA, Gina Haspel, maandag naar Turkije afgezakt.