De Amerikaanse minister van Volksgezondheid heeft woensdag een punt gezet achter zijn driedaagse bezoek aan Taiwan, maar niet zonder China nog even een veeg uit de pan te geven.

Alex Azar had niets dan lof voor het succesvolle Taiwanese zorg- en gezondheidsbeleid dat uitblinkt in openheid en transparantie, wat volgens hem in schril contrast staat met het gedrag van de communisten in China gedurende deze pandemie. Taiwan telt 23,8 miljoen inwoners, maar heeft slechts 481 coronabesmettingen opgetekend en slechts zeven coronagerelateerde overlijdens. Het bezoek van de Amerikaanse minister aan Taiwan komt op een ogenblik dat de spanningen tussen China en Taiwan erg oplopen, onder meer over de manier waarop China de uitbraak van het virus heeft aangepakt.

Taiwan heeft sinds 1949 een eigen regering, toen de nationalisten het moederland ontvuchtten en zich op het eiland vestigden, nadat ze de burgeroorlog tegen de communisten hadden verloren. China erkent de regering van Taiwan niet en ziet het eiland als een integraal onderdeel van de Volksrepoubliek. Net voor de minister terugkeerde naar de VS herhaalde hij nog eens tijdens een persconferentie op televisie dat de Chinezen bij het begin van de pandemie open kaart hadden moeten spelen en niet allerlei informatie achterhouden. Daardoor hadden de experts meteen een achterstand van anderhalve maand in de strijd tegen het virus, aldus Azar.

Alex Azar had niets dan lof voor het succesvolle Taiwanese zorg- en gezondheidsbeleid dat uitblinkt in openheid en transparantie, wat volgens hem in schril contrast staat met het gedrag van de communisten in China gedurende deze pandemie. Taiwan telt 23,8 miljoen inwoners, maar heeft slechts 481 coronabesmettingen opgetekend en slechts zeven coronagerelateerde overlijdens. Het bezoek van de Amerikaanse minister aan Taiwan komt op een ogenblik dat de spanningen tussen China en Taiwan erg oplopen, onder meer over de manier waarop China de uitbraak van het virus heeft aangepakt. Taiwan heeft sinds 1949 een eigen regering, toen de nationalisten het moederland ontvuchtten en zich op het eiland vestigden, nadat ze de burgeroorlog tegen de communisten hadden verloren. China erkent de regering van Taiwan niet en ziet het eiland als een integraal onderdeel van de Volksrepoubliek. Net voor de minister terugkeerde naar de VS herhaalde hij nog eens tijdens een persconferentie op televisie dat de Chinezen bij het begin van de pandemie open kaart hadden moeten spelen en niet allerlei informatie achterhouden. Daardoor hadden de experts meteen een achterstand van anderhalve maand in de strijd tegen het virus, aldus Azar.