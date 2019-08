Hamza bin Laden, een van de zonen van Osama Bin laden en de opvolger van de Al Qaida-leider, is omgekomen. De Verenigde Staten hebben bijgedragen aan de operatie om hem te elimineren.

Dat berichten de New York Times en NBC woensdag. Het nieuws is nog niet bevestigd door de autoriteiten.

Volgens de New York Times hebben de Verenigde Staten "een rol gespeeld" in de operatie waarbij Hamza bin Laden is omgekomen. De krant beroept zich op twee Amerikaanse verantwoordelijken. NBC had als eerste bericht over het overlijden. De zender citeerde drie anonieme bronnen.

De Amerikaanse president Donald Trump weigerde te reageren op vragen van journalisten over de zaak. De twee media hebben geen details gegeven over de datum, de plaats en de omstandigheden van het overlijden. Volgens de New York Times vond de operatie de voorbije twee jaren plaats.

Hamza bin Laden zou de favoriete zoon en de aangeduide opvolger zijn van Osama bin Laden, die op 2 mei 2011 door Amerikaanse speciale eenheden werd gedood. Hamza staat sinds 2017 op de zwarte lijst van de VS met van terrorisme beschuldigde mensen, waardoor zijn activa in de VS bevroren zijn. In februari kondigde Washington nog aan dat het een beloning tot een miljoen dollar over had voor tips die leiden naar Hamza bin Laden.

Hamza bin Laden wordt vaak de "kroonprins van de jihad" genoemd. Uit brieven die persagentschap AFP in mei publiceerde, blijkt dat Osama bin Laden hem had uitgekozen om hem op te volgen aan het hoofd van al-Qaida, de groep die achter de aanslagen van 11 september 2001 in New York zat. Volgens experts zou de jongeman, die ongeveer 30 jaar oud is, de groep Ansar al-Fourqan leiden. Die bood een onderkomen aan de meest geïndoctrineerde strijders van al-Qaida en terreurgroep Islamitische Staat. In februari nam Saoedi-Arabië nog de nationaliteit af van de zoon van bin Laden.