De Democraten behouden zoals verwacht de controle over het Huis van Afgevaardigden. Dat voorspellen verschillende Amerikaanse media.

De Democraten hadden al een comfortabele meerderheid in het Huis. Ze hebben momenteel 232 van de 435 zetels in handen, en de meeste races die als competitief werden gezien gaan om zetels die in handen zijn van de Republikeinen.

Volgens de krant New York Times hebben de Democraten rond 04.30 uur al twee zetels veroverd op de Republikeinen, terwijl de Republikeinen één zetel veroverd hebben. Fox News verwacht dat de Democraten hun meerderheid met zeker vijf zetels zullen uitbreiden.

Vermodelijk komt er in de komende dagen pas zekerheid over het exacte aantal zetels dat de beide partijen hebben veroverd. Door het grote aantal poststemmen dat dit jaar is uitgebracht, duurt het in veel staten langer dan normaal om alle stemmen te tellen.

