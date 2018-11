Amerikaanse media: 'CIA besluit dat Saoedische kroonprins achter moord op Khashoggi zit'

Dat schrijven de Washington Post en New York Times vrijdag, op basis van bronnen bij de CIA. De bevindingen gaan in tegen het onderzoek van de Saoedische regering, waaruit bleek dat de kroonprins niet betrokken was.

De CIA baseert zich volgens de Washington Post -waarvoor Khashoggi voor zijn dood nog opiniebijdrages leverde- op verschillende inlichtingenbronnen. Daarbij onder meer een telefoongesprek tussen de broer van de kroonprins -Khalid bin Salman- en journalist Khashoggi. Khalid, die ambassadeur is in de VS, zou de journalist hebben aangespoord om naar het Saoedische consulaat in Istanbul te gaan, en hem verzekerd hebben dat hem daar niets zou overkomen.

Dat telefoongesprek kwam er volgens de krant op vraag van zijn broer. Het zou daarbij nog onduidelijk zijn of Khalid wist dat Khashoggi vermoord zou worden. De broer van de prins reageerde op Twitter alvast dat het hier gaat 'om zware beschuldigingen die niet overgelaten mogen worden aan anonieme bronnen'.

Het Arabische land erkent inmiddels wel dat Jamal Khashoggi in het Saoedische consulaat in Istanbul is vermoord en in stukken gehakt. Het Saoedische parket eist de doodstraf voor vijf mannen die ervan verdacht worden betrokken geweest te zijn bij de dood van de journalist. Elf van de achttien mensen die gearresteerd waren in verband met de dood van Khashoggi zijn intussen in verdenking gesteld.

Het is afwachten hoe president Donald Trump zal reageren. Saoedi-Arabië is tot nu toe een belangrijke bondgenoot van de VS in het Midden-Oosten. Tegen zeventien Saoedi's hebben de Amerikanen al sancties getroffen.