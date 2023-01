Amerikaanse luchtvaartautoriteit legt binnenlands luchtverkeer tot 15 uur stil

De Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA (Federal Aviation Administration) heeft de luchtvaartmaatschappijen bevolen alle binnenlandse vertrekken te pauzeren tot 9 uur (15 uur Belgische tijd). Die pauze moet de FAA toelaten om een storing aan een belangrijk meldingssysteem voor piloten volledig te herstellen, laat de autoriteit weten via Twitter.

Door de storing had United Airlines, een van de grootste Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen, al eerder op de dag beslist al zijn nationale vluchten tijdelijk aan de grond te houden. Volgens de trackingssite FlightAware zijn al zeker 1.160 vluchten getroffen.

Het zogenaamde Notice to Air Mission Systems (NOTAMs) systeem geeft dringende informatie door die essentieel is voor de luchtvaart. Het gaat dan om de weersvoorspellingen voor luchthavens, actieve taxibanen of sluitingen van het luchtruim vanwege een ruimtelancering of een presidentiële vlucht. In alle stadia van hun opleiding worden piloten erin getraind te vertrouwen op de NOTAMs-gegevens.