Het Amerikaanse leger heeft in de Afghaanse provincie Helmand, in het zuidwesten van het land, luchtaanvallen op de taliban uitgevoerd. Dat heeft een legerwoordvoerder meegedeeld.

De luchtaanvallen waren bedoeld om een aanval van de taliban op Afghaanse troepen in Nahr-e Saraj tegen te houden, zegt kolonel Sonny Leggett, de woordvoerder van de Amerikaanse troepen in Afghanistan, op Twitter. Hij heeft het over een 'defensieve' actie van het Amerikaanse leger. De actie komt er nauwelijks vijf dagen nadat de taliban en de VS in Qatar een akkoord hadden ondertekend over een beëindiging van de oorlog in Afghanistan. Wegens het uitblijven van een akkoord met de Afghaanse regering, hebben de taliban sindsdien nog verschillen aanvallen uitgevoerd tegen de Afghaanse veiligheidsdiensten.

'We hebben ons geëngageerd tot vrede, maar we hebben ook de verantwoordelijkheid om onze Afghaanse partners te beschermen', zo verdedigt Leggett nu de Amerikaanse actie. 'De talibanleiders hebben de internationale gemeenschap beloofd dat ze het geweld zouden doen afnemen, en niet de aanvallen zouden opvoeren. We roepen de taliban op de nodeloze aanvallen stop te zetten.' De Amerikaanse president Donald Trump had dinsdag nog een telefoongesprek met moellah Baradar Akhoend, de toponderhandelaar van de taliban. Trump verklaarde achteraf dat het om 'een zeer goed gesprek' ging en dat beide partijen 'geen geweld willen'.

