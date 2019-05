De Amerikaanse minister van Justitie Bill Barr zal donderdag zijn kat sturen naar een parlementaire hoorzitting in het Huis van Afgevaardigden over zijn beheer van het rapport in het onderzoek naar Russische inmenging bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2016.

Dat hebben de leden van het Congres gezegd. Woensdag verdedigde Barr zijn aanpak al voor de Senaat.

De minister weigert ook om een volledige versie van het rapport van speciaal aanklager Robert Mueller te bezorgen aan de rechterlijke commissie van het Huis van Afgevaardigden. Dat meldt de Democratische voorzitter Jerrold Nadler, die ermee dreigt om Barr te dagvaarden.

Eerder op de dag werd de minister vijf uur lang ondervraagd door de senatoren bij zijn eerste verschijning voor het Congres sinds het rapport op 18 april uitkwam. De Democraten beschuldigen hem ervan 'partijdig' te zijn en zich te gedragen als de 'advocaat van de president', maar de minister verzekerde dat hij zijn verantwoordelijkheid heeft genomen. Eens het rapport is overgedragen, 'is het mijn baby geworden', verklaarde hij.

In het 448 pagina's tellende rapport waar Mueller 22 maanden aan werkte, concludeert hij dat Rusland zich in de verkiezingen heeft gemengd, met de bedoeling om Trump te helpen, maar dat de campagneleden zelf niet met Rusland hebben samengewerkt. Mueller sprak zich niet uit over een belemmering van de rechtsgang, maar benadrukte dat hij daarmee de president niet vrijpleitte. Barr besliste vervolgens echter om geen vervolging in te stellen tegen Trump.

Barr stuurde voor de openbare verschijning van het rapport ook een controversiële brief waarin hij de bevindingen van Mueller in een voor Trump vrij positief licht afschilderde. Deze week bleek dat Mueller op zijn beurt een brief aan Barr stuurde, waarin hij klaagde over de nauwkeurigheid van die samenvatting. Voor het Congres noemde Barr de brief van Mueller 'knorrig' en zei hij dat 'een van [Muellers] medewerkers de brief waarschijnlijk schreef'.

Een aantal Democraten heeft opnieuw opgeroepen om een procedure richting de afzetting van president Trump te starten, maar de partijleiders staan daar zeer weigerachtig tegenover. Met een Republikeinse meerderheid in de Senaat is het vrijwel zeker dat zo'n voorstel afgewezen wordt en bovendien zou dat de aandacht kunnen afleiden van andere onderwerpen die belangrijk zijn in de campagne voor de presidentsverkiezingen van 2020.

De Democraten zijn eensgezinder over het werk van Barr. Verschillende prominente leden van de oppositiepartij vinden dat de justitieminister moet opstappen, omdat hij eerder voor het Congres zou hebben gelogen over het werk van Mueller. Barr ontkent dat.