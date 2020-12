De ruim 5.000 apotheken in de supermarkten van de keten hebben volgens aanklagers niet ingegrepen bij verdachte aanvragen van medicijnen op recept, zoals zeer verslavende pijnstillers. Een eventuele boete kan in de miljarden dollars lopen, stellen de aanklagers.

Apothekers zijn juist verplicht om in te grijpen als er signalen zijn dat een doktersrecept niet klopt, bijvoorbeeld als er een 'cocktail' van medicijnen op staat die vaak wordt gebruikt door verslaafden.

Volgens openbaar aanklagers deed Walmart juist het tegenovergestelde, door apothekers in zijn winkels aan te moedigen vooral zo snel mogelijk de gevraagde medicijnen te leveren. Walmart verschafte bovendien gereguleerde medicijnen aan klanten die eerder werden aangemerkt als onbetrouwbaar. Verslaafden konden daardoor van de ene Walmart-apotheek naar de andere gaan om pijnstillers of andere medicijnen te bemachtigen die hun eerder werden geweigerd. Apothekers van Walmart waarschuwden hun werkgever vaak voor recepten van verdachte afzenders, maar volgens openbaar aanklagers negeerde het bedrijf die. Het ging bijvoorbeeld om briefjes van illegale ondernemingen die tegen betaling doktersrecepten voor opiaten verschaffen zonder medische noodzaak, zogeheten 'pill-mills'.

Walmart wordt er door Amerikaanse aanklagers ook van beschuldigd als grote distributeur van medicijnen laks te hebben opgetreden tegen verdachte orders. Het concern zou hebben nagelaten honderden verdachte orders van zijn apotheken tegen te houden.

De Verenigde Staten hebben al jarenlang te maken met de zogeheten opiatencrisis. Talloze Amerikanen zijn de afgelopen jaren verslaafd geraakt aan morfineachtige middelen als oxycodon en fentanyl. Jaarlijks komen tienduizenden mensen in de Verenigde Staten om het leven door overmatig gebruik van de middelen. Bedrijven zouden de markt overspoeld hebben met de middelen en de risico's voor gebruikers hebben gebagatelliseerd.

Apothekers zijn juist verplicht om in te grijpen als er signalen zijn dat een doktersrecept niet klopt, bijvoorbeeld als er een 'cocktail' van medicijnen op staat die vaak wordt gebruikt door verslaafden. Volgens openbaar aanklagers deed Walmart juist het tegenovergestelde, door apothekers in zijn winkels aan te moedigen vooral zo snel mogelijk de gevraagde medicijnen te leveren. Walmart verschafte bovendien gereguleerde medicijnen aan klanten die eerder werden aangemerkt als onbetrouwbaar. Verslaafden konden daardoor van de ene Walmart-apotheek naar de andere gaan om pijnstillers of andere medicijnen te bemachtigen die hun eerder werden geweigerd. Apothekers van Walmart waarschuwden hun werkgever vaak voor recepten van verdachte afzenders, maar volgens openbaar aanklagers negeerde het bedrijf die. Het ging bijvoorbeeld om briefjes van illegale ondernemingen die tegen betaling doktersrecepten voor opiaten verschaffen zonder medische noodzaak, zogeheten 'pill-mills'. Walmart wordt er door Amerikaanse aanklagers ook van beschuldigd als grote distributeur van medicijnen laks te hebben opgetreden tegen verdachte orders. Het concern zou hebben nagelaten honderden verdachte orders van zijn apotheken tegen te houden. De Verenigde Staten hebben al jarenlang te maken met de zogeheten opiatencrisis. Talloze Amerikanen zijn de afgelopen jaren verslaafd geraakt aan morfineachtige middelen als oxycodon en fentanyl. Jaarlijks komen tienduizenden mensen in de Verenigde Staten om het leven door overmatig gebruik van de middelen. Bedrijven zouden de markt overspoeld hebben met de middelen en de risico's voor gebruikers hebben gebagatelliseerd.