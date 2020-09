Een van de langstzittende leden van het Amerikaanse Hooggerechtshof, de progressieve Ruth Bader Ginsburg, is vrijdag op 87-jarige leeftijd overleden.

Bader Ginsburg werd in 1993 door de Democratische president Bill Clinton benoemd als opperrechter. In de decennia sindsdien werd ze het boegbeeld van progressief Amerika. Ze kreeg zelfs de bijnaam Notorious RBG, een knipoog naar de rapper uit de jaren '90. Bader Ginsburg stemde met de progressieve kant van het Hooggerechtshof op zaken als abortusrechten, homohuwelijk, stemrecht, immigratie, gezondheidszorg en positieve discriminatie.

'Ons land heeft een jurist met een historische status verloren', zei voorzitter van het Hof John Roberts. 'Wij hier bij het Hooggerechtshof hebben een dierbare collega verloren. Vandaag rouwen we, maar we hebben er vertrouwen in dat toekomstige generaties Ruth Bader Ginsburg zullen herinneren zoals wij haar kenden -- een onvermoeibare en absolute kampioen van rechtvaardigheid.'

Bader Ginsburg stierf aan de gevolgen van uitgezaaide alvleesklierkanker.

Derde benoeming voor Trump

Met de dood van 'RBG', zoals ze door haar grote schare fans liefkozend werd genoemd, heeft president Donald Trump opnieuw kans een lid van het Hof voor te dragen, die door de Senaat -waar de Republikeinen een meerderheid hebben-. Aan het begin van zijn ambtstermijn droeg hij Neil Gorsuch voor als vervanging van Antonin Scalia, die tijdens de ambtstermijn van Barack Obama kwam te overlijden.

Enkele jaren later zette Anthony Kennedy een stap opzij, die werd vervangen door Brett Kavanaugh.

De verwachting is dat Trump snel een vervanger van Bader Ginsburg zal aandragen, die snel goedgekeurd zal worden door de Senaat. Dat zal een conservatieve rechter zijn. Daarmee zullen er zes conservatieve en drie progressieve leden zijn. Liberale Amerikanen vrezen dat verworven rechten als het recht op abortus daarmee in gevaar komen.

Bader Ginsburg werd in 1993 door de Democratische president Bill Clinton benoemd als opperrechter. In de decennia sindsdien werd ze het boegbeeld van progressief Amerika. Ze kreeg zelfs de bijnaam Notorious RBG, een knipoog naar de rapper uit de jaren '90. Bader Ginsburg stemde met de progressieve kant van het Hooggerechtshof op zaken als abortusrechten, homohuwelijk, stemrecht, immigratie, gezondheidszorg en positieve discriminatie.'Ons land heeft een jurist met een historische status verloren', zei voorzitter van het Hof John Roberts. 'Wij hier bij het Hooggerechtshof hebben een dierbare collega verloren. Vandaag rouwen we, maar we hebben er vertrouwen in dat toekomstige generaties Ruth Bader Ginsburg zullen herinneren zoals wij haar kenden -- een onvermoeibare en absolute kampioen van rechtvaardigheid.'Bader Ginsburg stierf aan de gevolgen van uitgezaaide alvleesklierkanker. Met de dood van 'RBG', zoals ze door haar grote schare fans liefkozend werd genoemd, heeft president Donald Trump opnieuw kans een lid van het Hof voor te dragen, die door de Senaat -waar de Republikeinen een meerderheid hebben-. Aan het begin van zijn ambtstermijn droeg hij Neil Gorsuch voor als vervanging van Antonin Scalia, die tijdens de ambtstermijn van Barack Obama kwam te overlijden. Enkele jaren later zette Anthony Kennedy een stap opzij, die werd vervangen door Brett Kavanaugh. De verwachting is dat Trump snel een vervanger van Bader Ginsburg zal aandragen, die snel goedgekeurd zal worden door de Senaat. Dat zal een conservatieve rechter zijn. Daarmee zullen er zes conservatieve en drie progressieve leden zijn. Liberale Amerikanen vrezen dat verworven rechten als het recht op abortus daarmee in gevaar komen.