De speciaal gezant van de Verenigde Staten voor Noord-Korea, Sung Kim, heeft Pyongyang voorgesteld het regime te ontmoeten 'waar dan ook, wanneer dan ook, zonder voorafgaande voorwaarden'.

Het Amerikaanse aanbod komt er drie dagen nadat de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un gezegd heeft dat zijn land zich moet voorbereiden op zowel 'dialoog als confrontatie' met de VS.

Dat was de eerste reactie uit Pyongyang over de 'praktische en aangepaste aanpak' van Noord-Korea die de nieuwe Amerikaanse president Joe Biden hoopt te realiseren.

Washington hoopt zo Noord-Korea ervan te overtuigen af te stappen van zijn kernwapenprogramma's. 'We blijven hopen dat Noord-Korea gunstig zal antwoorden op onze inspanningen en ons voorstel om waar dan ook, wanneer dan ook en zonder voorafgaande voorwaarden elkaar te ontmoeten', zei Sung Kim tijdens een vijfdaags bezoek aan Zuid-Korea.

De recente uitspraken van Kim werden in Washington al omschreven als een 'interessant signaal'.

