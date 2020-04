De speciale gezant van de Verenigde Staten voor Afghanistan, Zalmay Khalilzad, noemt de gevangenenruil tussen de Afghaanse regering en de taliban van zondag 'een belangrijke stap'.

'Ik juich de vrijlating van de gevangenen door zowel de Afhaanse regering als de taliban toe. De vrijlating van de gevangenen is een belangrijke stap in het vredesproces en de vermindering van geweld', schrijft hij maandag op Twitter. Hij roept de beide partijen ook op om de doelstellingen vastgelegd in het akkoord tussen de VS en de taliban zo snel mogelijk te behalen. 'De kans op COVID-19-uitbraken in gevangenissen is een ernstige bedreiging, en een reden te meer om snel te handelen', stelt hij.

Het akkoord tussen de taliban en Amerika werd eind februari ondertekend, maar niet geratificeerd door Kaboel. Het voorziet onder meer in de vrijlating van 5.000 gevangengenomen taliban, in ruil voor de vrijlating van 1.000 leden van de Afghaanse strijdkrachten. De taliban lieten zondag 20 Afghaanse strijders vrij, nadat de Afghaanse regering zaterdag opnieuw honderd taliban had vrijgelaten.

