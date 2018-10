Amerikaanse geheime dienst onderschept 'explosieven' bestemd voor Clintons en Obama

Bij de vroegere Amerikaanse president Barack Obama werd woensdag een mogelijk bompakket onderschept. Dat melden verschillende Amerikaanse media woensdag. Eerder was ook al een verdacht pakket gestuurd naar een woning van Bill en Hillary Clinton in de staat New York.

Een medewerker die de brieven van Bill en Hillary Clinton onderzoekt in hun woning in Chappaqua, in de staat New Tork, zou het explosief hebben aangetroffen, schrijft New York Times.

Een woordvoerder van de Clintons benadrukt aan CNBC News dat het explosief het huis van het echtpaar niet bereikt heeft.

De Secret Service zegt dat ook het pakket voor Obama woensdagmorgen tijdig onderschept kon worden door een personeelslid in Washington DC.

Twee dagen geleden was in een voorstad van New York ook al een bompakket opgestuurd naar de woning van de Amerikaans-Hongaarse filantroop George Soros, die bekendstaat als een tegenstander van president Donald Trump. Het is nog niet duidelijk of er een verband is tussen de gebeurtenissen.