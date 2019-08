Amerikaanse FBI opent onderzoek naar 'binnenlands terrorisme' na schietpartij in Gilroy

De 19-jarige man die drie mensen doodschoot op het Gilroy Garlic Festival in de stad Gilroy ten zuiden van San Francisco was geïnteresseerd in 'gewelddadige ideologieën' en had een lijst met potentiële doelen opgesteld. Dat meldt de federale politie, die een onderzoek naar 'binnenslands terrorisme' heeft geopend.

Bewoners van het stadje Gilroy in Californië houden een wake na een ernstige schietpartij, 30 juli 2019 © Reuters