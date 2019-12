De vroegere Amerikaanse vicepresident Joe Biden, die hoog in rang staat om de Democratische nominatie voor de presidentsverkiezingen van 2020 in de wacht te slepen, sluit een Republikeinse running mate niet uit. Dit heeft het NBC News dinsdag bericht.

Biden was maandag door een vrouw in een gemeentehuis in de staat New Hampshire gevraagd of hij niet dacht dat de beste manier om het land te verenigen erin zou bestaan een Republikein aan boord te nemen als kandidaat voor het vicepresidentschap. Dikwijls pratgaand op zijn verleden als iemand die samenwerkt met de Grand Old Party (GOP) zei hij volgens NBC: 'Het antwoord is dat ik dat zou willen, maar ik kan nog aan niemand denken". Biden vond ook dat er "nog steeds voldoende decente Republikeinen zijn'. Biden heeft vroeger ook al gezegd voorkeur te hebben voor een running mate met een andere huidskleur en/of geslacht.

In de moderne Amerikaanse politiek was er nooit een ticket over de twee partijen heen. In 1864 liet de Republikein Abraham Lincoln zijn adjunct vallen en koos hij voor de Democraat Andrew Johnson als running mate. Ze haalden het ook.

Joe Biden was van 2009 tot 2017 onder de Democraat Barack Obama vice-staatshoofd. Hij kwam in 2016 niet op voor het Witte Huis, maar maakte op 21 april 2019 bekend wel in 2020 een gooi te zullen doen naar het hoogste ambt. Sindsdien geldt hij als koploper voor het Democratische ticket.