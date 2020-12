De Democratische ex-astronaut Mark Kelly volgt in Arizona de Republikeinse Martha McSally op.

De meerderheid van de Republikeinse partij in de huidige Amerikaanse Senaat is van 53 naar 52 zetels geslonken. De op 3 november in Arizona verkozen Democraat Mark Kelly heeft woensdag de eed afgelegd.

De ex-astronaut volgt de Republikeinse Martha McSally op. Hij legde vroeger de eed af omdat het eigenlijk om een geplande verkiezing was voor de zetel van de in 2018 overleden Republikein John McCain. McSally was na zijn dood op zijn zetel terechtgekomen en moest zich bij de eerste grote stembusslag voor de kiezer aanbieden.

Kelly's ambstermijn duurt tot begin 2023.

De andere nieuw gekozen Senatoren zullen begin volgend jaar de eed afleggen. Wie de meerderheid zal hebben hangt af van een dubbele tweede ronde op 5 januari in de staat Georgia. Momenteel heeft de Grand Old Party in de nieuwe Senaat 50 zetels en de Democraten 48. Winnen de Democraten beide tweede rondes, dan hebben ze de facto een flinterdunne meerderheid. Want bij staken van stemmen kan de vicepresident haar stem laten gelden en dat zal de Democrate Kamala Harris zijn.

Mark Kelly maakte vier ruimtevluchten, zijn broer Scott is ook ex-astronaut.

De nieuwe Senator is sinds 2007 getrouwd met de Democratische politica Gabrielle Giffords. Enkele maanden nadat zij in 2011 ernstig gewond raakte bij een schietpartij, besloot Mark Kelly ontslag te nemen als astronaut van de NASA om voor haar te kunnen zorgen.

