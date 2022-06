Amerikaanse en Chinese defensieministers gaan directe confrontatie aan over Taiwan

Lloyd Austin, de Amerikaanse minister van Defensie en zijn Chinese collega Wei Fenghe hielden gisteren hun eerste face-to-face meeting in Singapore. Wei maakte duidelijk dat China niet gediend is met het verbinden van de oorlog in Oekraïne met het eigen conflict met Taiwan. Hij veroordeelde ook de Amerikaanse wapenverkoop aan het eiland.

Volgens het Pentagon heeft Austin met Wei over ‘het verantwoordelijke beheren van concurrentie en het openhouden van de communicatielijnen’ gesproken. In principe had de ontmoeting maar 30 minuten moeten duren, maar het ging dubbel zo lang volgens het Japanse persagentschap Nikkei Asia.

Volgens een communiqué van het Pentagon zou Austin ook gezegd hebben dat ‘Amerika vasthoudt aan zijn langdurige positie van het Eén-Chinabeleid’, dat bevestigt dat er maar één en ondeelbaar China is. De Verenigde Staten erkennen de Volksrepubliek als het rechtmatige China, maar dit beleid impliceert ook dat Amerika de status quo accepteert waarin Taiwan haar economie bestuurt en de facto onafhankelijk is, maar dus geen onafhankelijkheid uitroept. Austin benadrukte het belang van vrede en stabiliteit in de Straat van Taiwan, maar riep China op om van ‘verdere destabiliserende acties tegenover Taiwan af te zien’.

I met with PRC Minister Wei at the Shangri-La Dialogue. We discussed U.S.-PRC defense relations, as well as global and regional security issues. pic.twitter.com/OjpBwZjb6u — Secretary of Defense Lloyd J. Austin III (@SecDef) June 10, 2022



China beklemtoonde zijn positie dat het Taiwan als een afvallige provincie beschouwt. De partijkrant van de Communistische Partij van China, The Global Times, rapporteerde dat China ‘niet zou twijfelen’ om elke onafhankelijkheidspoging van Taiwan ‘neer te slagen’. De Chinese minister Wei Fenghe van Defensie veroordeelde ook de Amerikaanse wapenverkoop aan het eiland.

Wei waarschuwde Washtington ervoor om de oorlog in Oekraïne te misbruiken om het conflict met Taiwan op te poken. ‘We zullen tegenmaatregelen nemen als er iemand een punt van wil maken om het thema van Taiwan met de aanhoudende crisis in Oekraine te verbinden, want dit zou China’s belangen ondermijnen’, zei Wei. Hij zei ook dat de voorgestelde wapenverkoop van $120 miljoen dollar een schending van China’s soevereiniteit and veiligheidsbelangen is.

Volgens de krant uit Hongkong South China Morning Post (SMCP) ontkende een woordvoerder van het Chinese ministerie van Defensie dat China de status quo in de regio door militaire intimidatie zou veranderen. Taiwanese onafhankelijkheid en buitenlandse krachten zouden de reden voor enige verandering zijn.

Een Amerikaanse diplomaat zei dat de defensieministers ook over Oekraïne gesproken hebben. Austin zou gezegd hebben dat materiële Chinese steun aan Rusland voor een invasie van Oekraine ‘uiterst destabiliserend’ zouden zijn. De Chinese woordvoerder ontkende dat China militaire steun aan Rusland heeft gegeven.

De ontmoeting vond plaats in Singapore waar de Shangri-La Dialogue, de grootste defensieconferentie van Azië de komende drie dagen plaats vindt. De Russische invasie van Oekraïne en de spanningen tussen Washington en Peking staan centraal.