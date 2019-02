Amerikaanse dubbelagente beschuldigd van spionage voor Iran

De aanklacht beschuldigt de 39-jarige Monica Witt ervan in 2013 naar Iran te zijn overgelopen. Naar verluidt heeft zij aan Teheran het bestaan bekendgemaakt van een 'zeer geheime verzameling inlichtingenprogramma's' en de echte identiteit van een Amerikaanse inlichtingenofficier. Ze zou ook met Iran hebben samengewerkt aan onderzoek om andere Amerikaanse agenten op te sporen.

Witt werd aangeklaagd samen met vier Iraanse hackers, die volgens de Verenigde Staten werkten in opdracht van de Iraanse Revolutionaire Wacht. De vier werden beschuldigd van cyberspionage. Met de hulp van sociale media werden data verzameld van acht Amerikaanse geheime agenten 'die ooit hadden gewerkt of hadden gecommuniceerd' met de hoofdverdachte.

Former Air Force officer Monica Witt charged with sharing US defense secrets with Iran, targeting US agents https://t.co/eX63w6u31u