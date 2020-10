De Democraten in de Amerikaanse Senaatscommissie voor Juridische Zaken boycotten donderdag de stemming over president Donald Trumps kandidaat voor een zetel in het Hooggerechtshof, Amy Coney Barrett. De boycot is vooral een symbolisch gebaar. De Republikeinse meerderheid keurt Trumps voordracht van Coney Barrett naar verwachting goed.

De Democratische senatoren protesteren met de boycot tegen Trumps nominatie van de ultraconservatieve Coney Barrett. Ze vrezen dat zij een streep wil zetten door Obamacare en het recht op abortus.

In het Hooggerechtshof kwam onlangs een zetel vrij toen de progressieve hoge rechter Ruth Bader Ginsburg overleed.

De Democraten houden donderdag twee persconferenties in plaats van aanwezig te zijn in de commissie. De 22 leden tellende Senaatscommissie bestaat uit 10 Democraten en 12 Republikeinen. Volgens de regels van de commissie moeten er 12 leden aanwezig zijn om een nominatie te kunnen voordragen aan de Senaat, meldt nieuwswebsite The Hill. In principe moeten er echter ook twee leden van de minderheidspartij aanwezig zijn om zaken te kunnen afhandelen.

De Republikeinse commissievoorzitter Lindsey Graham liet echter al weten de stemming te laten doorgaan, of de Democraten nu aanwezig zijn of niet.

Als Coney Barrett wordt benoemd, ontstaat er een conservatieve meerderheid van 6 tegen 3 in het Hooggerechtshof.

De Democraten zijn van mening dat de winnaar van de komende presidentsverkiezingen moet bepalen wie er wordt voorgedragen voor de vacante zetel in de hoogste gerechtelijke instantie van het land.

In 2016 blokkeerde de Republikeinse Senaatsmeerderheid om die reden nog een kandidaat die door toenmalig president Barack Obama was voorgedragen.

De voorzitter van de Republikeinse Senaatsfractie, Mitch McConell, wil zo veel mogelijk vaart zetten achter het goedkeuringsproces rond Coney Barrett zodat zij nog voor de verkiezingen van 3 november kan worden benoemd. Mogelijk brengt zij als rechter ook een stem uit als het Hooggerechtshof een oordeel moet vellen over de presidentsverkiezingen.

