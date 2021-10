Het Amerikaanse Congres heeft dinsdag het licht op groen gezet voor een tijdelijke verhoging van het Amerikaanse schuldenplafond tot het eind van het jaar.

De Amerikaanse regering naderde de grens van het totale bedrag dat ze mag lenen. Als het plafond van 28,4 biljoen dollar niet opgetrokken werd, konden de Verenigde Staten tegen 18 oktober wellicht niet meer aan alle financiële verplichtingen voldoen, wat ernstige gevolgen met zich zou meebrengen voor de hele wereldeconomie.

Het voorstel werd in het Huis van Afgevaardigden met 219 tegen 206 stemmen goedgekeurd. Alle voorstemmers waren Democraten, alle tegenstemmers Republikeinen. Eerder deze maand had de Senaat deze noodmaatregel al goedgekeurd.

Aan de stemming gingen weken van spanningen tussen Democraten en Republikeinen vooraf. President Joe Biden had de Republikeinen ervan beschuldigd Russische roulette te spelen met de Amerikaanse economie en waarschuwde voor de mogelijke catastrofale gevolgen.

Volksvertegenwoordigers hebben het probleem vooruitgeschoven tot begin december, een nieuwe deadline voor de netelige kwestie.

Het is niet ongewoon dat de oppositiepartij dwarsligt wanneer het verhogen van het schuldenplafond op de agenda staat: volksvertegenwoordigers stellen zich daarmee bloot aan bechuldigingen van onverantwoorde uitgaven, schrijft de New York Times.

