Democraten en Republikeinen in het Amerikaanse Congres hebben zondag een akkoord bereikt rond een steunpakket om de economische gevolgen van de coronapandemie te temperen.

De politici zijn het eens geworden over een steunpakket van bijna 900 miljard dollar. Er is onder meer voorzien in een verhoging van de werkloosheidsuitkeringen en een directe eenmalige betaling van 600 dollar voor veel burgers. Dat hebben de Republikeinse meerderheidsleider van de Senaat, Mitch McConnell, en de Democratische minderheidsleider, Chuck Schumer, zondag (lokale tijd) aangekondigd.'Onze burgers blijven tijdens deze vakantieperiode tegen het coronavirus vechten, maar ze zullen niet alleen vechten', zei McConnell. Hij betreurde wel dat het akkoord 'maanden geleden' niet werd bereikt. Democraten en Republikeinen lagen maandenlang in de clinch met elkaar over het steunpakket. Sinds maart werd in totaal voor ongeveer 3.000 miljard dollar steunmaatregelen genomen, wat overeenkomt met meer dan tien procent van de totale Amerikaanse economische productie.