De Amerikaanse regering heeft opnieuw gewaarschuwd voor een mogelijke Russische aanval op Oekraïne in de komende dagen. 'We maken ons grote zorgen dat Rusland al deze week actie zou kunnen ondernemen tegen Oekraïne', zei minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken tegen de omroep France24. De hoogste baas van de Verenigde Naties, António Guterres, is 'diep bezorgd' over de situatie in Oekraïne.

'Alles wat we zien in termen van de inzet van Russische troepen rond Oekraïne leidt ons tot die conclusie', zei hij. "Rusland escaleert in plaats van te de-escaleren en zet meer troepen in bij de grens met Oekraïne, zei hij. Blinken benadrukte echter dat 'de weg naar diplomatie open blijft'.

"We doen er alles aan om Rusland ervan te overtuigen dat het de diplomatieke weg moet kiezen, de weg van de dialoog om alle bestaande geschillen vreedzaam op te lossen", zei hij.

VN Secretaris-generaal 'diep bezorgd'

De hoogste baas van de Verenigde Naties, António Guterres, is 'diep bezorgd' over de situatie in Oekraïne. 'De prijs die betaald wordt met menselijk lijden, verwoesting en schade aan de Europese en wereldwijde veiligheid is te hoog om zelfs over na te denken', zei de secretaris-generaal in New York.

Guterres deed zijn uitspraken nadat hij maandag met de buitenlandministers van Rusland en Oekraïne had gesproken. Hij zei hen onder meer dat er geen alternatief is voor diplomatie. Hij bood ook steun van de Verenigde Naties aan. 'We zullen geen middelen onbeproefd laten om tot een vreedzame oplossing te komen,' aldus Guterres.

Het Westen vreest dat Rusland mogelijk woensdag al Oekraïne zal binnenvallen. Verschillende landen, waaronder de VS, zijn bezig hun ambassadepersoneel uit Kiev te halen. De Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov sloot maandag nog een diplomatieke oplossing niet uit en zei dat 'er altijd een kans is om tot overeenstemming te komen.'

Biden en Johnson: nog cruciale kans voor diplomatie

'Er bestaat nog een cruciale kans voor diplomatie' in de crisis rond Oekraïne, zo zeiden de Britse premier Boris Johnson en de Amerikaanse president Joe Biden maandag na een telefoongesprek.

Voor Rusland is er een kans om een stap terug te zetten en een ramp in Oekraïne af te wenden, meenden beide leiders volgens het kabinet van de Britse regeringsleider. De president en de premier benadrukten dat elke verdere inval in Oekraïne zou resulteren in een langdurige crisis voor Rusland, met verstrekkende schade voor zowel Rusland als de wereld, klonk het voorts.

VS-minister van Defensie Austin komt naar Brussel

De Amerikaanse minister van Defensie Lloyd Austin gaat vanaf dinsdag naar Brussel, Polen en Litouwen, zo heeft woordvoerder John Kirby van het Pentagon maandag op een persconferentie meegedeeld.

In Brussel zal de bewindsman de ministeriële Defensieraad van de NAVO bijwonen, aldus Kirby, geciteerd door nieuwszender CNN. Hij zal omtrent de Russische troepenopbouw 'in en rond' Oekraïne ook praten met 'hooggeplaatste militaire en, regeringsleiders' in België, Polen en Litouwen.

