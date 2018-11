Amerikaanse buitenlandminister Pompeo stelt ontmoeting met rechterhand Kim Jong-un uit

'De ontmoeting zal plaatsvinden wanneer de respectieve schema's van de twee partijen het toelaten', zei de woordvoerster van het ministerie van Buitenlandse Zaken, Heather Nauert in een verklaring. Ze voegde eraan toe dat de 'aan de gang zijnde gesprekken blijven plaatsvinden'. Ze benadrukte dat Amerika 'gefocust blijft op het vervullen van de beloftes die president Trump en voorzitter Kim Jong-un maakten tijdens de bijeenkomst in Singapore in juni'.

Op de bijeenkomst zei de Noord-Koreaanse leider dat hij bereid was afstand te doen van zijn nucleair arsenaal, en tijdens de ontmoeting zouden Mike Pompeo en Kim Yong Chol de vooruitgang bespreken die Noord-Korea boekte op dit vlak. Tot nu toe zijn er echter weinig signalen dat er al concrete stappen in die richting werden gezet. Het uitstel van de ontmoeting doet de onzekerheid die al bestond over het diplomatieke proces tussen beide landen over de nucleaire wapens verder toenemen.