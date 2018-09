Amerikaanse bommen zorgden voor burgerslachtoffers in Jemen

Sinds de burgeroorlog in Syrië in 2015 uitbrak, voert een internationale coalitie onder leiding van Saoedi-Arabië met regelmaat luchtaanvallen uit op de Houthi-bevolking. Maar uit onderzoek van CNN en de Jemenitische onderzoeksgroep Mwatana blijkt dat in meerdere gevallen burgers omkwamen door bombardementen met Amerikaanse wapens. De bommen werden meestal gefabriceerd door het Amerikaanse wapenbedrijf Raytheon, dat eveneens een contract heeft met de Amerikaanse overheid.

In zeker elf gevallen werden Jemenitische burgers bedreigd of gedood, waaronder ook kinderen. In september 2016 werd bijvoorbeeld een vijftienkoppige Jemenitische familie om het leven gebracht. Twaalf kinderen kwamen om, de jongste was amper een jaar oud. Op 22 april 2018 voerde de internationale coalitie een luchtaanval uit op een trouwfeest in de provincie Hajja. Eenentwintig mensen kwamen om het leven, waaronder elf kinderen. In beide gevallen zijn wapenonderdelen teruggevonden die erop wijzen dat het een GBU-12 Paveway II gaat, een Amerikaanse lasergeleide bom die wordt gemaakt door Raytheon en Lockheed Martin.

De oorlog in Jemen is een van de meest verwoestende oorlogen van de afgelopen jaren. Meer dan acht miljoen mensen lijden honger en twintig miljoen hebben nood aan humanitaire hulp. Voormalig Amerikaans president Barack Obama verkocht tijdens zijn ambtstermijn voor 112 miljard dollar aan wapens aan Saoedi-Arabië. Ook Amerikaanse President Donald Trump sloot vorig jaar in mei 2017 tal van intentieverklaringen voor een wapendeal van 110 miljard dollar met Saoedi-Arabië. Al moet voorlopig nog blijken of er van die intentieverklaringen ook iets in huis komt.