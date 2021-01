De Verenigde Staten hebben nood aan nieuwe wetten omtrent binnenlands terrorisme. Dat zei John Miller, de verantwoordelijke van de antiterreurafdeling van de New Yorkse politie, donderdag op een persconferentie.

'We hebben geen wetten tegen binnenlands terrorisme die vergelijkbaar zijn met die tegen internationaal terrorisme', klonk het. 'Tot dusver zijn wij Amerikanen erg terughoudend om de grondwet te veranderen, maar ik denk dat we de situatie moeten herbekijken. We zouden niet in een lijst met wetsartikelen moeten zoeken om te zien wat we hier als een misdrijf kunnen aanzien. Er zou een allesomvattende tekst moeten zijn rond binnenlandse terroristische organisaties.' Miller deed die uitspraken naar aanleiding van de bestorming van het Capitool vorige week.

Miller verwees ook naar het feit dat Amerikanen meteen vervolgd kunnen worden als kan worden aangetoond dat ze een minimale bijdrage hebben geleverd aan bijvoorbeeld terreurgroep Al Qaida. Maar als diezelfde Amerikaan bijvoorbeeld actief is op een forum van een Amerikaanse neonazigroep, is het een andere zaak.

Onlangs zeiden analisten ook nog dat de VS minder goed bewapend is tegen geweld van extreemrechts als tegen jihadisten.

'We hebben geen wetten tegen binnenlands terrorisme die vergelijkbaar zijn met die tegen internationaal terrorisme', klonk het. 'Tot dusver zijn wij Amerikanen erg terughoudend om de grondwet te veranderen, maar ik denk dat we de situatie moeten herbekijken. We zouden niet in een lijst met wetsartikelen moeten zoeken om te zien wat we hier als een misdrijf kunnen aanzien. Er zou een allesomvattende tekst moeten zijn rond binnenlandse terroristische organisaties.' Miller deed die uitspraken naar aanleiding van de bestorming van het Capitool vorige week.Miller verwees ook naar het feit dat Amerikanen meteen vervolgd kunnen worden als kan worden aangetoond dat ze een minimale bijdrage hebben geleverd aan bijvoorbeeld terreurgroep Al Qaida. Maar als diezelfde Amerikaan bijvoorbeeld actief is op een forum van een Amerikaanse neonazigroep, is het een andere zaak. Onlangs zeiden analisten ook nog dat de VS minder goed bewapend is tegen geweld van extreemrechts als tegen jihadisten.