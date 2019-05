De Amerikaanse ambassadeur in Duitsland, Richard Grenell, suggereert dat de Verenigde Staten de toegang tot het land kunnen weigeren aan personen die handel zouden blijven drijven met Iran. Dat zou in strijd zijn met Amerikaanse sancties.

'De Duitse bedrijven moeten beslissen wat zij willen doen', zei Grenell aan de Duitse krant Bild. 'Maar ook wij kunnen ons eigen beleid voeren. Je kan zoveel zaken doen in Iran als je wil. Maar we zijn tot een visabeleid gekomen dat als je het doet, we ons er niet goed bij voelen dat je naar ons land komt.'