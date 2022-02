Amerikaanse agenten schoten in 2021 1.055 mensen dood, een record

Amerikaanse politieagenten hebben in 2021 minstens 1.055 mensen doodgeschoten. Dat bericht de Washington Post woensdag (plaatselijke tijd) op basis van eigen tellingen. Het gaat om het hoogste aantal sinds de krant in 2015 de statistieken begon bij te houden. In 2020 kwamen nog 1.021 mensen om door politiekogels, in 2019 waren dat er 999. Het aantal doden blijft daarmee, ondanks enkele hervormingen bij de politie, al zeven jaar relatief constant rond de 1.000 doden schommelen.

(archiefbeeld)