De Amerikaanse Afghanistangezant, Zalmay Khalilzad, is onderweg naar Doha om van de talibanleiding te eisen dat het militair offensief in Afghanistan wordt beëindigd en dat ze aan de onderhandelingstafel komen om een politiek akkoord te bereiken. Dat heeft het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken maandag aangekondigd.

Khalilzad zal zich daarnaast ook inspannen om met een snel en gezamenlijk internationaal antwoord te komen op de situatie in Afghanistan, die in sneltempo achteruit gaat, aldus nog het Amerikaanse ministerie.

'De intensivering van het militaire offensief van de taliban en vermoedelijke schendingen van de mensenrechten zijn heel onrustwekkend', klinkt het nog.

De voorganger van de huidige Amerikaanse president Joe Biden besliste om de Amerikaanse troepen uit Afghanistan weg te halen. Biden stelde de uitvoering van de beslissing van Donald Trump wel met enkele maanden uit, maar tegen eind deze maand moeten de Amerikaanse en buitenlandse troepen zich teruggetrokken hebben.

Die terugtrekking gaat gepaard met een zwaar offensief van de taliban, die al vijf van de negen provinciehoofdsteden in handen hebben. Om de andere hoofdsteden wordt zwaar strijd geleverd.

