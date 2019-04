Rod Rosenstein, die het grootste deel van het Mueller-onderzoek overzag, treedt per 11 mei terug als viceminister van justitie.

Het vertrek van Rosenstein hing al enige tijd in de lucht, maar werd maandagmiddag lokale tijd door Rosenstein zelf bevestigd. Hij vertrekt na de verwachtige goedkeuring door de Senaat van zijn opvolger, Jeffrey Rosen.

Het boterde vaak niet tussen Rosenstein en president Trump. Rosenstein stelde tot Trumps woede een speciaal aanklager aan om Russische inmenging in de verkiezingen te onderzoeken. In september 2018 werd via de New York Times naar buiten dat Rosenstein gepraat had over het stiekem opnemen van Trump - wat volgens Rosenstein uiteindelijk nooit gebeurde. Hij verwachtte toen al ontslagen te worden door Trump, maar dat gebeurde niet. Maar toen justitieminister Jeff Sessions opstapte, benoemde Trump niet Rosenstein maar dienst stafchef tot interim-minister. Voor de permanente invulling van het ministerschap ging hij vervolgens extern op zoek, in plaats van de al door de Senaat goedgekeurde Rosenstein te promoveren.

De nieuwe minister van justitie werd William Barr, die van Trump zelf zijn viceminister mocht uitzoeken. Dat werd Jeffrey Rosen, die in mei door de Senaat gehoord en vermoedelijk goedgekeurd wordt.