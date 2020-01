Het GAO, of het Amerikaanse Rekenhof, zegt dat de regering-Trump de wet heeft overtreden door Oekraïne militaire hulp te ontzeggen die door het Congres was goedgekeurd. Dat heeft nieuwszender CNN donderdag gemeld.

In een verklaring zegt het Rekenhof donderdag dat het Witte Huis een wet heeft overtreden die zegt dat de regering geen gelden kan achterhouden die door de volksvertegenwoordiging zijn goedgekeurd. "De wet staat niet toe dat de president zijn eigen beleid in de plaats stelt van dat van het Congres dat het in een wet heeft omgezet", zo citeert CNN de verklaring.

Het GAO zegt dat Kiev de hulp om politieke redenen is ontzegd.

De kwestie staat centraal in de poging die de Democraten ondernemen om de Republikeinse president Donald Trump af te zetten. Hij zou immers militaire hulp hebben ingetrokken om de Oekraïense president Volodymyr Zelenski onder de druk te zetten een onderzoek in te stellen naar Joe Biden en diens zoon Hunter. Voormalig vicepresident Joe Biden maakt grote kans om de Democratische nominatie voor de presidentsverkiezingen op zak te steken.

